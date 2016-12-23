2016金點設計獎於今(1)日晚上在松菸誠品表演廳隆重舉辦頒獎典禮，備受各界矚目的「年度最佳設計獎」得獎名單揭曉。由國際知名日本設計大師佐藤大(Oki Sato)領軍的金點設計獎評審團，從66件年度最佳設計獎入圍名單中，選出23件年度最佳設計獎；金點概念設計獎決審則由國際工業設計社團協會(ICSID...
台灣第一家物流控股產業控股公司-台驊控股，於2016年12月22日在臺灣證券交易所上市掛牌，股票代號2636...
西班牙，2016年12月20日 - 擁有亞洲最強網路的物流服務供應商嘉里物流聯網有限公司(「嘉里物流」或「公司」；股份代號636.HK)今天宣佈收購西班牙其中一家最具規模的報關及貨運公司Bofill...
支付解决方案行業位列中國第一、世界第四的金邦達寶嘉控股有限公司（「金邦達」或「集團」，香港聯交所股代編號：03315...
(2016 年 12 月 15 日，香港)聯合醫務集團有限公司(「聯合醫務」或「本集團」;香港上市 股份代號:722)今日宣佈與新創建集團有限公司(「新創建集團」;香港上市股份代號: 659...
12月14日，香港貿發局總裁方舜文率香港企業家經貿代表團訪問漢口北，并出席在漢口北舉行的湖北省投資環境推介會，深入探索和對接漢口北在啓動國家市場採購貿易方式試點背景下的合作機遇。
（香港，2016年12月14日）周大福珠寶集團有限公司（「周大福」或 「公司」；及其附屬公司，「集團」；香港聯交所股份代號：1929）為擁有超過87...
卓爾集團（02098.HK）旗下之電商平台「卓爾雲市」上線一年以來，批發市場現已達到800...
12月8日，西安交通大學第一附屬醫院國際陸港醫院奠基儀式在西安隆重舉行。國際陸港醫院是西安交通大學第一附屬醫院與環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司（以下簡稱"環球醫療"）以PPP...
[2016年12月6日 - 香港] 大明國際控股有限公司（「大明國際」或「公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」；股份代號：1090.HK）欣然宣佈，基於現有的資料及截至2016年10月31...
莫斯科，2016年12月1日 - 俄羅斯聯合發動機制造集團 (屬於俄羅斯技術國家集團) 開始俄羅斯民用航空第5代發動機PD -14 第二輪飛行試驗。
PD -14...
（二零一六年十二月五日，香港）TCL多媒體科技控股有限公司（「TCL多媒體」或「該集團」，香港聯交所股份編號：01070）今天宣佈，TCL集團（深交所股份編號：000100.SZ）與TCL...
FX168财经报社(香港)讯2016年12月1日，集专业探讨与行业聚会于一体的FX168...
由中国水利学会与法兰克福展览(上海)有限公司共同主办的2016中国水博览会已于11月15日至17...
綠色運輸技術市場需求巨大
亞洲環保會議促進政府、私營機構及非政府組織間交流溝通
第十一屆國際環保博覽於2016年10月29...
為幫助台灣弱勢兒童順利上學、改善家庭的經濟困境，更是安心過好年！張小燕、張艾嘉特別在歲末呼籲國人關注弱勢孩童在教育、營養、經濟上的迫切需求，加入台灣世界展望會「10000個紅包‧10000...
佐藤大從日常生活的小變化找靈感 瑞典大師申明簡單就是突顯最重要的概念
由經濟部工業局主辦，台灣創意設計中心執行，天下雜誌策劃的2016金點設計論壇於昨(12月1...
2017年廣州國際電線電纜及附件展覽會於6月9日至11日再度於中國進出口商品交易會展館舉行。展會由南方電網傳媒有限公司、廣州光亞法蘭克福展覽有限公司及廣州博優會展服務有限公司聯合舉辦。去年，展會成功吸引...
台灣世界展望會與臺北市社會局於臺北市青少年發展處5樓流行廣場，舉辦105年度臺北市績優寄養家庭表揚暨感恩茶會，表揚長期用愛無私關懷受創兒少的97...
2016金點設計獎於今(1)日晚上在松菸誠品表演廳隆重舉辦頒獎典禮，備受各界矚目的「年度最佳設計獎」得獎名單揭曉。由國際知名日本設計大師佐藤大(Oki Sato)領軍的金點設計獎評審團，從66...
全球華人設計圈年度盛事—金點設計獎，即將在12月1...
2016金點設計論壇將於12月1日上午在松菸誠品B2表演廳隆重登場，今年金點設計論壇主軸為「設計觀點」，主辦單位邀請到佐藤大(Oki Sato)、馬丁克萊森(Mårten Claesson...
由法蘭克福展覽（香港）有限公司及香港貿易發展局（貿發局）聯合主辦、香港特別行政區政府環境局協辦的國際環保博覽，將於10月26至29日在亞洲國際博覽館舉行，是亞洲領先的綠色商貿平台。第11...
style="display:inline-block;width:270px;height:300px"
data-ad-client="ca-pub-2170453158736179"
data-ad-slot="4881032736">